Немцов заявил, что РФ шаг за шагом становится сырьевой провинцией Китая

Россия шаг за шагом становится сырьевой провинцией Китая.

Такое мнение высказал один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов на своей странице в Facebook.

"Путин заявил, что китайцы становятся акционерами крупнейшего в Сибири Ванкорского месторождения нефти с запасами 500 млн тонн и ежегодной добычей 25 млн тонн. Роснефть, оказавшись в долгах, вынуждена отдать долю в добыче Китаю. Из-за санкций Роснефть не может расплатиться с долгами и продает стратегические ресурсы страны восточному соседу. Скоро они отдадут весь Дальний Восток и Сибирь. Зато Крымнаш", - отметил Немцов.