Немцов заявил, что РФ шаг за шагом становится сырьевой провинцией Китая
07:10, 02 сентября 2014Мир
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Оппозиционер отмечает, что из-за санкций российская компания "Роснефть" не может расплатиться с долгами и продает стратегические ресурсы страны восточному соседу.
Немцов: Россия шаг за шагом становится сырьевой провинцией Китая / svoboda.org
Россия шаг за шагом становится сырьевой провинцией Китая.
Такое мнение высказал один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов на своей странице в Facebook.
"Путин заявил, что китайцы становятся акционерами крупнейшего в Сибири Ванкорского месторождения нефти с запасами 500 млн тонн и ежегодной добычей 25 млн тонн. Роснефть, оказавшись в долгах, вынуждена отдать долю в добыче Китаю. Из-за санкций Роснефть не может расплатиться с долгами и продает стратегические ресурсы страны восточному соседу. Скоро они отдадут весь Дальний Восток и Сибирь. Зато Крымнаш", - отметил Немцов.
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