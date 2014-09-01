МИД Турции вызвал дипломата США после информации о шпионаже
15:03, 01 сентября 2014Мир
1 0
Министерство иностранных дел (МИД) Турции вызвало временного поверенного в делах посольства США Джесса Бейли для дачи разъяснений появившейся в прессе информации о слежке за Турцией со стороны США и Великобритании.
REUTERS
Об этом сообщил официальный представитель МИДа Бюлент Арынч, выступая перед журналистами, передает ИТАР-ТАСС.
Читайте такжеСША и Германия могут заключить договор о "нешпионаже" - источник
По его словам, "в МИД для разъяснений был вызван временный поверенный в делах посольства США" Джесс Бейли. Бюлент Арынч также напомнил, что после скандала вокруг прослушивания ряда турецких посольств разведслужбой Германии Анкара начала контакты с Берлином.
"Были проведены переговоры с немецкими разведслужбами, а также между МВД наших стран. Вероятно, позже мы детально расскажем об этом", - сообщил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter