МИД Турции вызвал дипломата США после информации о шпионаже

Об этом сообщил официальный представитель МИДа Бюлент Арынч, выступая перед журналистами, передает ИТАР-ТАСС.

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По его словам, "в МИД для разъяснений был вызван временный поверенный в делах посольства США" Джесс Бейли. Бюлент Арынч также напомнил, что после скандала вокруг прослушивания ряда турецких посольств разведслужбой Германии Анкара начала контакты с Берлином.

"Были проведены переговоры с немецкими разведслужбами, а также между МВД наших стран. Вероятно, позже мы детально расскажем об этом", - сообщил он.