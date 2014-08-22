Двое американских медиков победили лихорадку Эбола

Двое американцев, которые заболели в Либерии лихорадкой Эбола и были эвакуированы в США, выписались из больницы в штате Джорджия. Врачи констатировали, что пациенты полностью избавились от опасной болезни, передает Радио Свобода.

Медсестра Нэнси Райтбол и врач Кевин Брэнтли заболели Еболой, когда по заданию благотворительного фонда оказывали помощь больным в Либерии. На специальном самолете их доставили в США, медики прошли курс интенсивного лечения в инфекционном отделении больницы Эморийского университета в Атланте.

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Во время лечения Райтбол и Брэнтли употребляли экспериментальное лекарство ZMapp, разработанное калифорнийской фармацевтической компанией. По словам врачей, пациенты полностью преодолели вирус, и нет опасности, что они могут передать его другим.

a picture you won't soon forget. dr kent brantly says good bye to the team that saved him. #ebolapic.twitter.com/L7j66SUm4q - Dr. Sanjay Gupta (@drsanjaygupta) 21 августа 2014

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате нынешней вспышки Эболы на западе Африки вирусом инфицированы почти две с половиной тысячи человек. Минимум 1300 больных умерли.