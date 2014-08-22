Крематорий в столице Либерии перегружен из-за жертв лихорадки Эбола

Об этом сообщили представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК), пишет РИА Новости.

Среди четырех западноафриканских стран сильнее всех от вируса Эбола пострадала именно Либерия, где на сегодняшний день из 972 зараженных погибли 576 человек.

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"Работникам приходится отправлять тела умерших обратно в больницы, поскольку они не в состоянии кремировать всех жертв лихорадки, ежедневно поступающих в крематорий", — заявила генеральный секретарь отдела по благотворительности Либерии Фаях Тамба (Fayah Tamba).

Она также добавила, что международным организациям необходимо вмешаться, чтобы помочь справиться с кризисом и предотвратить дальнейшее обострение ситуации в стране.

Случаи заболевания лихорадкой Эбола установлены в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее и Нигерии. Число погибших от лихорадки в Западной Африке достигло 1350 человек.