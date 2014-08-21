В Москве закрыли 4 ресторана McDonald's
08:15, 21 августа 2014Мир
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Роспотребнадзор приостановил работу 4-х ресторанов McDonald's в Москве.
REUTERS
Как говорится в сообщении ведомства, в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства.
По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, "составлены протоколы о временном запрете деятельности предприятий быстрого обслуживания Макдоналдс: ЗАО "Москва-Макдоналдс" (Свободный просп.. д. 35Б, ул. Б. Бронная, д. 29), ООО "Макдоналдс" (просп. Мира, д. 97, Манежная площадь, д. 1, стр. 2).
В настоящее время материалы дел готовятся для передачи в судебные органы. "Мероприятия по проверке предприятий указанной сети будут продолжены", - отмечается в сообщении.
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