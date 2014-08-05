Израиль выводит войска из сектора Газа, перемирие вступает в силу

Об этом корр. ИТАР-ТАСС во вторник сообщили в командовании Армии обороны Израиля.

"Армия завершила уничтожение последнего известного нам тоннеля и завершает вывод войск из сектора Газа ко времени, когда вступает в силу 72-часовое перемирие", - указал собеседник агентства.

Ранее Израиль согласился с предложением Египта о трехдневном гуманитарном перемирии. "Израиль изначально поддерживал египетскую инициативу, а также изначально настаивал на том, что огонь будет остановлен без каких-либо предварительных условий", - сообщил правительственный источник в Иерусалиме.

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"Если условия соглашения о прекращении огня будут выполнены, то не будет необходимости в военном присутствии Израиля в Газе", - добавил он.

Представители палестинских группировок также заявили, чтоподдерживают предложение Египта о временном прекращении боевых действий в секторе Газа.

72-часовое перемирие, как ожидается, позволит сторонам запустить переговорный процесс для прекращения боевых действий в секторе Газа. По некоторым данным, Египет, выполняющий посредническую функцию, уже пригласил израильскую и палестинскую делегации в Каир на переговоры по долгосрочному прекращению огня. Палестинская делегация уже находится в египетской столице.