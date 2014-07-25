Алжирский пассажирский самолет, разбившийся в Мали, мог упасть из-за песчаной бури

Погибли все, кто был на борту: 110 пассажиров и 6 членов экипажа. Среди жертв катастрофы мог быть и украинец, говорится в сюжете ТСН.

Пассажирский самолет Алжирских Авиалиний внезапно исчез с радаров во время полета над пустыней Сахара над территорией Мали за час до его времени прибытия в Алжир. Пропавший рейс искали несколько часов, после чего нашли обломки на севере страны, где перед тем бушевала песчаная буря.

Читайте такжеПропавший алжирский самолет разбился, среди пассажиров - россияне, французы и немцы"Самолет попросил изменить маршрут из-за плохой погоды. Это может быть причиной. Сейчас могут быть и другие гипотезы, связанные с другими условиями, но мы не можем в это время рисковать предположениям...", - сказал представитель армии Буркина-Фасо.

Экипаж был испанским - Алжирские Авиалинии зафрахтовали лайнер в испанской компании SwiftAir. Предварительная версия трагедии - метеорологическая, ведь перед тем, как связь с бортом исчезла, пилоты просили у диспетчеров изменить курс через бурю.

В Испании и Франции уже открыты кризисные пресс-центры с горячими линиями. Среди погибших - 51 француз, а также граждане Буркина-Фасо, Ливана, Алжира, Канады, Германии, Люксембурга, Бельгии, Швейцарии, Мали, Камеруна, Египта, Нигерии, Румынии. Есть информация, что на борту был и один украинец. Ее сейчас выясняют отечественные дипломаты.