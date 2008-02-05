Ющенко: Украина охотно присоединится к рабочей группе по вступлению России в ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркнул, что в случае приглашения Украина охотно присоединится к рабочей группе по вступлению России во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины на пресс-конференции после церемонии подписания протокола о вступлении Украины в ВТО.

«Я господину генеральному директору говорил о том, что, возможно, Украина является одной из стран, которые бы хотели видеть наши торговые отношения с Россией максимально либерализованными, конкурентными, партнерскими, прозрачными и ясными. Отношения, которые бы имели далекую перспективу», - сказал Президент.

Он отметил, что Украина остается открытым партнером России и не будет ставить никаких преград в проведении переговоров относительно вступления России в ВТО.

«Мы открытые, преданные друзья в этом процессе. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы Россия как можно быстрее также присоединилась к этому клубу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил уверенность, что от вступления России в ВТО выиграет и Украина, поскольку торговые отношения между двумя государствами приобретут четкий, прогнозируемый характер.

Президент Украины напомнил, что существующее отрицательное сальдо между двумя странами будет значительно уменьшено после либерализации торговых отношений.

Он считает, что это также даст возможность ускорить решение существующих до сих пор между двумя странами вопросов “об исключениях и ограничениях”.

«Нас ожидает эффективная, дружеская, откровенная работа в этом направлении с нашими коллегами из России», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что наступило время спокойно решить все проблемные вопросы, и решить унаследованные проблемные вопросы в торговой политике.