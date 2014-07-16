В Москве прощаются с Валерией Новодворской (трансляция)

В Москве сегодня похоронят Валерию Новодворскую - известного оппозиционного политического деятеля Советского Союза и России. Она умерла 12 июля в возрасте 64 лет от инфекционно-токсического шока в реанимации одной из московских больниц, сообщает Радио Свобода.

Бескомпромиссный сторонник демократии и свободного рынка, Валерия Новодворская прожила почти всю свою жизнь в оппозиции к Кремлю. Она начала критиковать власть еще подростком и продолжала активную общественную деятельность и в постсоветский период, в частности атакуя авторитарные тенденции российского правительства, особенно при президенте Владимире Путине.

Читайте такжеВ Москве скончалась российская оппозиционерка Валерия Новодворская

Новодворская активно критиковала агрессивные действия России в отношении Грузии в 2008 году и в отношении Украины в 2014 году. С 1990 года была прихожанкой Украинской автокефальной православной церкви.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию гражданской панихиды.