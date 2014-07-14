The Telegraph: Меркель хочет покинуть пост канцлера Германии еще до конца срока

В статье Джастина Хаглера, которая называется «Ангела Меркель хочет покинуть пост канцлера Германии еще до конца срока», опубликованной в британской газете The Telegraph, сообщается о том, что Ангела Меркель хочет покинуть должность канцлера Германии еще до конца термина и планирует уйти в отставку до выборов, которые должны состояться в 2017 году, как сообщают немецкие СМИ.

Такой шаг может стать большим шоком в Германии, где г-жа Меркель остается очень популярной среди избирателей после почти девяти лет пребывания у власти, и последствия такого решения будут ощутимы по всей Европе, где она остается бесспорным и самым сильным лидером.

Во время прошлогодних выборов г-жа Меркель обещала, что будет оставаться на должности канцлера до конца срока, и ее пресс-секретарь и коллеги по партии опровергли все предположения о том, что она может досрочно уйти в отставку.

Но по данным Spiegel, который обычно хорошо проинформирован о том, что происходит в политических кругах Германии, утверждает, что коллегам г-жи Меркель хорошо известно о том, что она не хочет оставаться на четвертый срок и думает о досрочной отставке до выборов 2017 г.

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«Почти все в ее окружение, в партии, в кабинете (министров), убеждены, что она добровольно уйдет в отставку», – говорится в статье, приуроченной к 60-летию Ангелы Меркель.

Говорят, что Меркель надеется избежать повторения судьбы своих предшественников — канцлера Гельмута Коля, который пользовались огромной популярностью среди немцев, как и она сейчас, но потерпел унизительное поражение во время избирательной гонки в 1998 г., а также канцлера Конрада Аденауэра, который вынужден был уйти в 1963 г. в результате внутрипартийной политической борьбы.

У архи-прагматика г-жи Меркель нет какой-то важной политической идеи или любимого проекта, которые могли бы удержать её на должности канцлера. Г-н Коль, например, очень ждал введения евро.

Должность Генерального секретаря ООН и должность Председателя Европейского совета станут вакантными в 2017 г.

Назначение политического деятеля уровня г-жи Меркель, могло бы оказать глубокое воздействие на любой орган власти и сделать его значительно более авторитетным на мировой арене.

В частности, если г-жа Меркель станет председателем Европейского совета, политического органа Евросоюза, курирующего его деятельность, в который входят лидеры стран-членов, её можно будет считать де-факто президентом ЕС.

Когда в 2009 г. создали эту должность, велись дебаты по поводу того, насколько влиятельным должен быть председатель. В свое время в качестве возможной кандидатуры рассматривали Тони Блэра.

Предположения о том, что г-жа Меркель, возможно, захочет заменить Пан Ги Муна на должности Генерального секретаря ООН, впервые появились в статье в люксембургской газете, на которую мало кто обратил внимание, и эта информация была опровергнута пресс-секретарем г-жи Меркель.

Преемника Пан Ги Муна выберут в 2016 г. Согласно конвенции ООН, на этот раз им должен стать европеец.

Когда Ангелу Меркель недавно спросили во время телевизионного интервью, хотела ли бы она стать Генеральным секретарем ООН в 2018 г., она ответила: «Этого точно не произойдет».

Если г-жа Меркель все же уйдет в отставку с поста канцлера Германии, её приемником скорее всего станет Урсула фон дер Ляйен, первая женщина, которая стала министром обороны Германии.

Когда г-жа Меркель назначила её на эту должность в прошлом году, это было воспринято как назначение её возможного приемника, но г-жа фон дер Ляйен является очень спорной кандидатурой, так как её критикуют и даже высмеивают за то, что она предложила предоставить ясли для детей военных и ввела гибкий рабочий график, чтобы сделать военную карьеру более привлекательной.