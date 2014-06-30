Элтон Джон хочет поговорить с Путиным о правах геев

Об этом британский композитор заявил в интервью Sky News, подчеркнув, что "в целом за последние 18 месяцев ситуация ухудшилась", пишет NEWSru.com.

Открытый гей Элтон Джон заявил: "Я увижусь с Путиным и поговорю с ним - не знаю, впрочем, выйдет ли из этого что-то хорошее". Россию он собирается навестить в ноябре.

Также, говоря о правах геяв, он заявил, что Англиканской церкви надо брать пример с Ватикана. "Новый Папа (Франциск) чудесный, он очень меня воодушевил", - сообщил певец.

Также Элтон Джон сказал, что, по его мнению, целибат для католических священников надо отменить, а священники-геи должны иметь право связать себя узами брака. "Эти вещи старые и глупые. Если бы Иисус Христос жил сегодня, я не могу себе представить, чтобы он - христианин и великий человек - заявил бы, что этого не может быть".

Напомним, в начале 2013 года в России был одобрен законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей и подростков, который наблюдатели посчитали антигейским.