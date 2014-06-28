В США впервые обнародовали доклад об электронной слежке

Сделано это было в соответствии с распоряжениями, отданными в июне 2013 года президентом страны Бараком Обамой в связи с громкими разоблачениями шпионских программ американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, пишет ИТАР-ТАСС.

Отчет был распространен аппаратом директора национальной разведки США Джеймса Клэппера. Формально он координирует работу всех 16 американских разведывательных ведомств.

В докладе, в частности, говорится, что в 2013-м году специальный американский суд по надзору за деятельностью иностранных разведок выдал по запросу спецслужб США около 2 тыс. ордеров в трех разных категориях. Первой категорией было охвачено 1144 "цели" (1767 ордеров), второй - 89138 (1 ордер), третьей - 319 (131 ордер). Согласно пояснениям, вторая категория касается, в основном, лиц и организаций, находящихся за пределами США.

В документе не уточняется, что именно является "целью". Приводится крайне расплывчатая формулировка, в соответствии с которой "целью" может быть как отдельный человек, так и группа лиц, организация или даже целое государство. Таким образом, в докладе не говорится, сколько конкретно человек в прошлом году было охвачено американскими программами электронной слежки.

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Авторы отчета также сообщают, что в минувшем году спецслужбы США 178 раз использовали свое право обращаться за различной "информацией делового рода". Эти случаи касались 172 "отдельных лиц, организаций или иностранных держав", поясняется в докладе. По словам его составителей, такого рода действия американской разведки затронули и 248 граждан США.

В документе указывается, что за отчетный период было выписано 19212 "писем, затрагивающих сферу национальной безопасности", на основании которых спецслужбы США требуют от различных организаций внутри страны предоставления тех или иных интересующих их сведений. Эти письма содержали 38832 отдельных запроса на получение конкретной информации. Как признает аппарат директора нацразведки США, в таких случаях одно письмо, направленное, к примеру, телекоммуникационной компании, может содержать требование предоставить данные, касающиеся сразу нескольких ее клиентов.