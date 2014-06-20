Министр юстиции РФ считает, что россияне могут обойтись без безвизового режима с ЕС

Как передает РИА Новости, так считает министр юстиции РФ Александр Коновалов.

Россия и Евросоюз уже около 10 лет обсуждают возможное облегчение визового режима: по мнению одних экспертов, это может значительно расширить торгово-экономические и гуманитарные связи, другие же указывают на риск наплыва в Европу мигрантов из РФ. Евросоюз сейчас и без того имеет серьезные проблемы с нелегальными мигрантами из Африки и других регионов.

Читайте такжеУкраина может получить безвизовый режим с ЕС до конца года – Томбинский "Если это рассматривается как некий дар России с барского плеча, то, конечно, этого не надо, потому что это будет неестественным и неорганичным решением, которое рано или поздно просто лопнет", - сказал Коновалов в кулуарах IV Петербургского международного юридического форума.