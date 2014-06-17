Обострение противостояния в Ираке

Подходя ближе к столице Ирака Багдада, они представляют собой все большую опасность, провозглашая своей главной целью установление халифата в государстве.

«Исламское государство Ирака и Леванта» организовано в 2006 году и долгое время было ответвлением «Аль-Каиды», которая отказалась от группировки в этом году. Боевики «Исламского государства Ирака и Леванта» отличаются особой жестокостью. В захваченных городах они устраивают публичные казни.