Премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен ушел в отставку

«Президент принял отставку и попросил правительство продолжить исполнение своих обязанностей до назначения нового кабинета», - сообщается на официальном сайте главы государства, передает Коммерсант.ru.

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Также отмечается, что отставка премьера означает отставку его кабинета министров. Ранее Юрки Катайнен объявил о намерении уйти с обеих должностей и получить работу в структурах Евросоюза.

Пост премьер-министра Финляндии до следующих парламентских выборов в 2015 году займет министр по делам ЕС и внешней торговли Александр Стубб, который был избран новым председателем правящей Национальной коалиционной партии на ее съезде в городе Лахти 14 июня.