В США на глазах у зрителей авиашоу разбился самолет

Самолет сорвался в штопор во время выполнения фигуры высшего пилотажа и упал в лесную местность на расстоянии 300 метров от взлетно-посадочной полосы. В результате падения самолета погиб 47-летний пилот, передает ТСН.

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Один из очевидцев говорит: зрителям казалось, что пилот делал в воздухе знак вопроса из дымовых следов, но звук был такой, будто сломался двигатель. Все другие меры авиашоу были отменены, также на некоторое время закрыли местный аэропорт.

Расследование инцидента проходит под руководством Федерального управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности транспорта.