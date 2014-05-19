РФ требует от ОБСЕ помощи в освобождении российских журналистов, задержанных в Украине

Об этом сообщает 19 мая ИТАР-ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

В связи с задержанием журналистов LifeNews украинскими военными в Краматорске вечером 18 мая глава МИД РФ Сергей Лавров связался с действующим председателем ОБСЕ, президентом Швейцарии Дидье Буркхальтером, и призвал его срочно употребить все возможности этой организации для немедленного освобождения россиян, - информировали дипведомстве.

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"Председатель ОБСЕ заверил, что немедленно займется этим вопросом", - добавили в МИД РФ.

"Соответствующие демарши предприняты также перед руководством Секретариата ОБСЕ в Вене и в штаб-квартире миссии ОБСЕ на Украине в Киеве", - информировали в российском министерстве.