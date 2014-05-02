Группа кораблей НАТО прибыла в литовский порт Клайпеда

Пять минных тральщиков НАТО, причисленных к группе постоянной готовности и призванных усилить безопасность на море в регионе Балтии, зашли в порт Клайпеды, сообщает в пятницу министерство охраны края (обороны) Литвы, передает РИА Новости.

"Этот визит - составляющая пребывания группы минных тральщиков в регионе Балтийского моря, цель которого - обеспечить морскую безопасность региона и готовность НАТО реагировать", - говорится в пресс-релизе министерства.

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В группу в настоящее время входят четыре минных тральщика из Норвегии, Нидерландов, Бельгии и Эстонии, а также еще одно норвежское минно-тральное судно.

Находясь в регионе Балтийского моря, корабли натовского подразделения будут участвовать в интенсивной программе морских операций, заходить в разные порты, участвовать в международной операции по обезвреживанию боеприпасов Open Spirit, которая организуется в мае в Латвии.