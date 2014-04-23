США заподозрили КНДР в подготовке нового ядерного испытания

По данным южнокорейских источников, на подземном ядерном полигоне КНДР Пунгери в течение шести недель, с начала марта по 19 апреля, отмечалась «повышенная активность», что может указывать на подготовку к испытанию ядерного взрывного устройства, передеает Лента.ру.

«Мы внимательно следим за ситуацией на Корейском полуострове», —заявила на регулярном брифинге официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки. «Мы по-прежнему призываем Северную Корею воздержаться от действий, которые угрожают миру и безопасности в регионе, призываем соблюдать международные обязательства», — добавила она.

Северная Корея предупредила в марте, что не исключает «новую форму» ядерного испытания, после того как Совет Безопасности ООН осудил Пхеньян за запуск баллистических ракет в море. На вопрос, что Пхеньян имеет в виду, представитель Северной Кореи заявил, что мир должен «подождать и посмотреть».Читайте такжеКНДР начала учения на границе с Южной Кореей

С середины марта КНДР регулярно осуществляет тестовые запуски баллистических ракет средней и большой дальности. Проводить такие испытания Пхеньяну запрещает резолюция Совбеза ООН; организация уже обратилась к властям КНДР с требованием прокомментировать свои действия. Ответа от властей КНДР пока не последовало.

Северная Корея объявила себя ядерной державой в 2005 году. Ядерные испытания в стране проводились в 2006, 2009 и 2013 годах.