В России мигрантов обяжут подтверждать знание русского языка, истории и законов РФ

Совет Федерации России одобрил закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», обязывающий мигрантов подтверждать знание русского языка, истории и законов РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение поддержало большинство российский сенаторов.

Как пояснила заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Людмила Бокова, документ обязывает подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации иностранных граждан, обратившихся для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента. В тоже время, от подтверждения освобождаются недееспособные граждане в возрасте до 18 лет или ограниченные в дееспособности, а также мужчины и женщины, достигшие возраста шестидесяти лет.

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Также не требуется подтверждать знания участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, а также высококвалифицированным специалистам и членам их семей.

В законе указано, что освобождение распространяется на студентов учреждений профобразований и вузов, имеющих государственную аккредитацию по основным профессиональным программам.

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Федеральным законом устанавливается, что иностранный гражданин обязан подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации специальным документом. Это может быть сертификат, документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданный образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года. Это также документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.

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Данные требования также распространяются на мигрантов, которым до принятия этого закона уже были выданы вид на жительство в РФ, разрешение на работу в России при подаче заявления о продлении срока действия ранее выданных документов.

Как сообщал УНИАН, по данным Федеральной миграционной службы России, в России работают более 1 млн граждан Украины.