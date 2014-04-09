В России вынесли приговор организаторам теракта во Владикавказе

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пять организаторов ряда терактов, в том числе взрыва на центральном рынке Владикавказа в сентябре 2010 года, к лишению свободы на сроки от 14 лет до пожизненного заключения, передает корр. ИТАР-ТАСС из зала суда.

9 сентября 2010 года на центральном рынке во Владикавказе было приведено в действие взрывное устройство. Погибли 19 человек, 233 получили ранения различной степени тяжести.

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К пожизненному сроку приговорен Иса Хашагульгов, Хизар Даурбеков - к 24 годам лишения свободы. Михаил Хашагульгов и Магомед Даурбеков - к 14 годам годам заключения, Юсупу Дзангиеву суд назначил 20 лет лишения свободы.

Всего им вменяются 24 эпизода преступной деятельности, связанных с терроризмом, два из них были совершены в Северной Осетии, 22 - в Ингушетии. В списке преступлений - теракт на Центральном рынке Владикавказа, обстрел в сентябре 2010 года поста ДПС в ингушском селе Яндаре, а также ряд подрывов на постах ДПС.

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Дело по решению Верховного суда РФ было передано по подсудности из Владикавказа в Ростов-на-Дону, так как для судей и участников процесса существует реальная опасность для жизни. Объем дела составил 576 томов. Для вызова в суд сторона обвинения заявила 606 потерпевших и 406 свидетелей.

Из-за большого объема дела оглашение приговора длилось два дня.