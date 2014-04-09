Латвия планирует отобрать у Задорнова вид на жительство

По данным агентства BNS, в среду Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам рассмотрела некие материалы о высказываниях Задорнова в связи с недавними политическими событиями. В частности, сатирик заявил, что поддерживает присоединение Крыма к России.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на DELFI.

Комиссия передала материалы дела Полиции безопасности, которая в свою очередь может включить конкретное лицо в «черный список». Вида на жительство можно лишиться также по решению министерств внутренних и иностранных дел.

Комментария самого сатирика на возможное лишение его латвийского ВНЖ пока не последовало.

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9 апреля Михаил Задорнов в своем «Живом Журнале» опубликовал пост, который назвал «Майдановские идеалисты – доверчивые простофили», в котором советует России защищать своих «не стесняясь».

«Все сейчас обсуждают события, которые творятся на Украине. И, в общем-то, правильно. Дело практически идёт к войне, и дай Бог России проявить силу духа, защитить своих, не стесняясь, не обращая внимания ни на какие западные инсинуации, санкции, провокации, поскольку Запад – это бесовщина! Запад – это порок. Всё, что пришло к нам с Запада, начиная с еды и заканчивая образованием, порочно!» - пишет сатирик.