Путин пугает россиян терактами

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент РФ Владимир Путин сказал на заседании коллегии ФСБ.

«Ситуация по-прежнему остается сложной. Террористическое подполье, несмотря на серьезные потери, все еще сохраняет возможность для совершения террористических актов против мирных жителей, как это, к огромному сожалению, произошло в конце прошлого года в Волгограде», - сказал Путин.

Он заявил, что экстремистские, радикальные группировки пытаются активизировать свою деятельность не только на Северном Кавказе, но и перенести ее в другие регионы – Поволжье, центральную Россию, стремятся провоцировать межнациональные и межрелигиозные конфликты, ведут агрессивную пропаганду среди молодежи, используя самые современные информационные средства, технологии, включая интернет и социальные сети.

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По словам президента РФ, за прошлый год была пресечена деятельность более 400 сайтов террористической и радикальной направленности, и такая антиэкстремистская работа в информационном пространстве должна последовательно продолжаться.

«Важно работать на упреждение, особое внимание уделить выявлению и пресечению каналов финансовой и ресурсной поддержки бандподполья, вскрывать его связи с зарубежными террористическими группировками и спонсорами», - заявил он.

Путин отметил, что серьезную озабоченность вызывает тот факт, что некоторые граждане России и государств СНГ, завербованные террористами и радикалами, принимают участие в боевых действиях в Афганистане, Сирии, других регионах мира, по сути, проходят там террористическую подготовку и идеологическую обработку.

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По его словам, есть все основания полагать, что затем они могут быть брошены и против России, против соседей по Содружеству.

«Мы должны быть к этому готовы, иметь весь арсенал превентивных мер. В том числе нужно более эффективно взаимодействовать с партнерами по линии Антитеррористического центра СНГ, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, других организаций. Конечно, должна быть усилена и координирующая роль Национального антитеррористического комитета, что предполагает более эффективное межведомственное взаимодействие, своевременный обмен оперативной информацией правоохранительных органов», - сказал президент РФ.

Как сообщил Путин, за прошлый год благодаря усилиям органов безопасности РФ была пресечена деятельности 46 кадровых сотрудников спецслужб иностранных государств и их 258 агентов. Также в 2013 году было обнаружено и пресечено более 9 млн «целенаправленных воздействий» на сайты и информационные системы органов государственной власти России.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля российский телеканал НТВ, ссылаясь на российские спецслужбы, распространил информацию о задержании 25 граждан Украины по подозрению в подготовке диверсий на территории России.

4 апреля первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярем заявил, что Украина не получала от РФ официальной информации о задержании на ее территории 25 украинцев по подозрению в подготовке терактов.