Сегодня Путин примет участие в коллегии ФСБ
09:02, 07 апреля 2014Мир
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7 апреля президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Путин примет участие в коллегии ФСБ / Reuters
В ходе заседания будут подведены основные итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2013 году и определены приоритетные задачи на 2014 год, сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте такжеЗадержанные в России террористы оказались украинскими заробитчанами - СМИОтметим, что на коллегии, возможно, будет обсуждаться ситуация в Украине.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке и Харькове сепаратисты захватили здания облгосадминистрации, а в Луганске – здание Управления СБУ.
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