Сегодня Путин примет участие в коллегии ФСБ

В ходе заседания будут подведены основные итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2013 году и определены приоритетные задачи на 2014 год, сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте такжеЗадержанные в России террористы оказались украинскими заробитчанами - СМИОтметим, что на коллегии, возможно, будет обсуждаться ситуация в Украине.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке и Харькове сепаратисты захватили здания облгосадминистрации, а в Луганске – здание Управления СБУ.