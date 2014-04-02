Конституционный суд Турции распорядился снять блокировку Twitter

Конституционный суд Турции в среду признал, что блокировка доступа к сервису микроблогов Twitter нарушает права истцов. В принятом решении КС содержится предписание срочно снять ограничения на доступ к ресурсу, сообщает ИТАР-ТАСС.

Вердикт суда направлен в Управление по связи и телекоммуникациям (УСТ) Турции и Управление по информационным технологиям. Это контролирующие организации, которые отдали распоряжение о блокировке сервиса.

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Ранее, 27 марта мировой суд Стамбула отказал в удовлетворении ходатайства, поданного руководством Twitter, с требованием снятия запрета на доступ к сервису микроблогов.

Twitter был заблокирован 20 марта по решению УСТ, обоснованному рядом судебных предписаний.

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Власти потребовали от компании удалить определенные сообщения и профиль пользователя, распространявшего компрометирующую информацию об экс-министре, замешанном в коррупционном скандале. Руководство американской компании в свою очередь отказалось удалять аккаунт.

Блокировка ресурса была встречена с большой критикой среди турецкой общественности и в западных странах. Правительство обвиняли в нарушении гражданских прав и свобод.

Несмотря на блокировку, турецкие пользователи Twitter, составляющие около 15 млн человек, все равно могли пользоваться сервисом. В Турции произошел бум загрузок специального программного обеспечения для стационарных и мобильных устройств, которое позволяет подключаться к Twitter в обход серверов провайдеров.