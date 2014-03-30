В Токио появилась своя копия парижских Елисейских полей

В Токио появилась своя копия знаменитого парижского бульвара Елисейские поля. Движение по полуторакилометровой магистрали, соединяющей два деловых района японской столицы - Синбаси и Тораномон - открылось в эти выходные, сообщает ИТАР-ТАСС.

Улица, получившая название Макартур-роуд (в честь американского генерала Дугласа Макартура, который командовал оккупационным контингентом США в Японии после Второй мировой войны), выделяется среди других крупных магистралей японской столицы необычной шириной в более чем 40 метров, а также просторными тротуарами. Как ожидается, в ближайшее время вдоль только что построенной улицы будет открыто множество магазинов и уличных ресторанов. Для полного же сходства с парижским бульваром власти Токио планируют в течение ближайшего года посадить на Макартур- роуд более 180 деревьев.

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Проект создания этой улицы был впервые внесен в план городского развития Токио еще в 1946 году, однако началось ее строительство только 12 лет назад. В общей сложности возведение магистрали обошлось токийским властям в 270 млрд иен (2,6 млрд долларов). При этом в настоящее время правительство Токио рассматривает возможность продления улицы в сторону набережной Токийского залива, где на насыпном острове будет располагаться Олимпийская деревня летних Игр 2020 года.

Примечательно, что Токио является не единственным городом в мире, где есть своя копия Елисейских полей. Так, аналогичная улица имеется в центре столицы Туниса. В минувшем году о намерении создать у себя похожий бульвар заявили и власти Дубая.