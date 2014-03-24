Суд в Египте приговорил 529 человек к смертной казни

Как передает Би-Би-Си, им были предъявлены различные обвинения, в том числе в убийстве полицейского и нападении на полицию.

Эта группа обвиняемых, в большинстве своем членов запрещенного исламистского движения "Братья-мусульмане", является частью более широкой группы подсудимых, в числе которых более 1200 сторонников Мурси.

Египетские власти развернули кампанию репрессий против исламистов после свержения президента Мурси в июле прошлого года.

Тысячи сторонников "Братьев-мусульман" были арестованы, сотни из них погибли.

Суд каирского района Минья на юге столицы принял свое решение после всего двух заседаний, в ходе которых адвокаты обвиняемых жаловались на то, что им не дали возможность выступить в суде с изложением аргументов защиты.

Нападения на полицию, которые инкриминировались обвиняемым, по утверждению властей, произошли в августе на юге Египта после того, как силы безопасности ликвидировали два лагеря сторонников Мурси, требовавших его восстановления на посту президента.

В последовавших после этого беспорядках погибли сотни людей.