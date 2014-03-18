Кавказ-Центр сообщил о смерти лидера чеченских боевиков Докку Умарова

Об этом сообщается на официальном сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-Центр».

Как говорится в сообщении, «Докку Умаров отдал Джихаду 20 лет своей жизни. Огромная работоспособность, мягкость и выдержанность снискали любовь и уважение рядовых моджахедов к своему Амиру».

«Докку Абу Усман примкнул к партии искренних мувахидов, которые до конца выполнили свой договор с Аллахом», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров снова объявил о смерти одного из главарей северокавказских боевиков Доку Умарова. Однако в российских спецслужбах слова Кадырова о смерти террориста на то время подтвердить не смогли.

"Мы давно были на 99% уверены, что Д.Умаров был уничтожен во время одной из операций. Сейчас есть доказательства, что его нет в живых", - цитировал "Интерфакс" Рамзана Кадырова.

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"Сейчас есть доказательства того, что он действительно был уничтожен, хотя самого трупа пока не нашли, мы его ищем", - уточнил Кадыров.

Ранее Кадыров неоднократно заявлял о смерти Доку Умарова, однако впоследствии эти сообщения не подтверждались.

Доку Умаров брал на себя ответственность практически за все громкие теракты в России последних лет, напоминает Русская служба BBC. Среди них - подрыв "Невского Экспресса" осенью 2009 года, теракты в московском метро весной 2010 года и взрыв в аэропорту "Домодедово" в январе 2011 года.

Лидер бандподполья находился в федеральном розыске РФ по обвинениям в грабежах, убийствах, похищениях людей, совершении терактов, распространении призывов к свержению власти и разжиганию межнациональной розни.

В своих обращениях к сподвижникам Умаров неоднократно заявлял, что ведет джихад с целью защитить ислам и освободить мусульманские земли Кавказа от власти неверных.

В феврале 2012 года Доку Умаров призвал приостановить атаки на гражданское население России, которое своим участием в митингах протеста продемонстрировало нежелание поддерживать политику президента РФ Владимира Путина. Тогда Умаров пообещал, что его подчиненные будут наносить точечные удары исключительно по объектам силовых структур, армии и спецслужб России.

После двух взрывов в Волгограде в конце декабря 2013 года, в результате которых погибли 34 человека и больше 60 пострадали, вновь появились опасения, что за организацией террористических актов накануне Олимпиады в Сочи стоит Умаров.

Лидером северокавказских боевиков Умаров стал в 2006 году после смерти Абдул-Халима Сайдулаева. За это время его около семи раз объявляли убитым.

Американские власти за информацию о местонахождении террориста в 2011 году назначили награду в размере 5 млн долларов, о чем сообщалось на официальном сайте Госдепартамента США.