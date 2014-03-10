В Дубае откроется первая в мире эко-мечеть

В Дубае завершается строительство первой в мире экологически чистой мечети. Как сообщила газета Gulf News, проект реализован уже на 85%, пишет ИТАР-ТАСС.

Новая эко-мечеть отличается от других молельных домов необычным дизайном, благодаря которому будут значительно снижены затраты электроэнергии. Комфортная температура в здании будет поддерживаться за счет современных технологий. Самозатемняющиеся стекла ограничат поступление солнечного света, а уникальные материалы отделки помогут сохранить прохладу в помещениях.

На территории предполагается установить солнечные батареи, а используемая вода и даже осадки подлежат очистке. Спустя какое-то время переработанная влага будет вновь использоваться для орошения и потребления.

Читайте такжеДубай объявил о введении налога на туристов

Эко-сооружение, сообщил газете один из авторов проекта Тайеб аль-Раис, будет самым большим в Дубае и располагаться на площади 10 тыс. кв. м., а его внутренние размеры составят 4,2 тыс. кв. м. Согласно предварительным расчетам, мечеть сможет вместить порядка 3500 верующих.

Власти Дубая рассчитывают, что новая мечеть получит международное признание и войдет в число главных символов ОАЭ.