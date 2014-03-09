В Москве скончался Анатолий Кузнецов - звезда кинофильма "Белое солнце пустыни"

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов скончался в Москве 7 марта на 84-ом году жизни. Об этом сообщает Lenta.ru сообщается в воскресенье на сайте Союза кинематографистов РФ «КиноСоюз».

Известность актер получил после исполнения роли красноармейца Сухова в фильме «Белое солнце пустыни» в 1969 году. Его фильмография насчитывает около ста работ. Впервые на экране Кузнецов появился в фильме «Опасные тропы» в 1954 году, еще будучи студентом. Среди фильмов Кузнецова – «Друг мой, Колька», «Освобождение», «Горячий снег», «Битва за Москву», «На углу, у Патриарших», «Участок», «Турецкий гамбит». В 1983 году в «Приключениях Петрова и Васечкина» он снова сыграл красноармейца Сухова.

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Анатолий Кузнецов – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства. Также награжден Орденом Почета, Орденом Дружбы, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Причины смерти актера не уточняются. Информация о прощании с ним станет известна 11 марта.