Американский эсминец Truxtun направился через Босфор в Черное море

Об этом свидетельствует ряд фото и видео, размещенных в соцсетях, сообщает Сегодня.

Как ранее сообщили на официальной странице ВМФ США, ракетный эсминец Truxtun вышел из залива Соуда 6 марта для проведения учений и предусмотренных обязательствами операций в области безопасности в Черном море с Военно-морскими силами Румынии и Болгарии.

Читайте такжеПотеря части территории Украины приведет к ядерной гонке в мире - политологПри этом сообщалось, что операции с участием эсминца были запланированы заранее, еще до отбытия его из США.

Эсминец Truxtun, с экипажем около 300 моряков действует в рамках группы сопровождения авианосца USS George H.W. Bush, который зашел в Эгейское море и по состоянию на 6 марта находился в порту Греции.