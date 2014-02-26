Право на проживание в Великобритании будут продавать с аукциона

Великобритания готовится ввести новую схему по предоставлению постоянного вида на жительство богатым иностранцам, которая предусматривает проведение международных аукционов для его получения с минимальной ставкой в 2,5 млн фунтов стерлингов (около 4,17 млн долларов). Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

"Предложение о проведении аукциона содержится в проекте радикальной визовой реформы, который вынесла на рассмотрение правительства страны Консультативная комиссия по вопросам иммиграции, - отмечает издание. - Предлагается ежегодно устраивать аукцион для богатых иностранцев, через который будут продаваться 100 соответствующих виз по цене не менее 2 млн фунтов стерлингов, еще 500 тыс. фунтов соискатели должны внести в благотворительные фонды. Победители получат возможность подать документы на получение постоянного вида на жительство в ускоренном порядке, а именно - после двух лет проживания в Великобритании".

"Все вырученные с аукциона средства свыше 2,5 млн фунтов будут переводиться на поддержку системы образования и здравоохранения Великобритании", - уточняет радиостанция Би-би-си.

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В Соединенном Королевстве существует сложная визовая система, которая предусматривает различные формы и временные сроки нахождения иностранцев на британской территории. Предлагаемое к продаже через аукционы право на проживание в королевстве позволит его владельцу (а также супруге или супругу и малолетним детям) жить и работать в Великобритании в течение пяти лет. Вслед за этим обладатель соответствующего документа может подать документы на получение британского гражданства.

Необходимость реформы существующей системы выдачи виз богатым иностранцам вызвана тем, что правительство считает ее "устаревшей и дешевой". Так, согласно действующим нормам, для того чтобы претендовать на постоянный вид на жительство, иностранец должен инвестировать в британские ценные бумаги 1 млн фунтов стерлингов (1,6 млн долларов США).

Согласно официальной статистике, в минувшем году (с сентября 2012 по сентябрь 2013 года) по существующим схемам предоставления вида на жительство в Великобритании прошло 560 кандидатов. "В первую очередь, это представители Китая, России и ближневосточных стран", - уточняет газета.