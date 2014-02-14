Полиция Анкары применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов

Протестующие вышли на улицы Анкары, требуя освободить сотни армейских офицеров, признанных виновными в попытке организации военного переворота, сообщает Полит.ру со ссылкой турецкий телеканал NTV.

«Свободу патриотам, конец преступным сговорам», — кричали в толпе.

Ранее премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что он допускает пересмотр дела о подготовке заговора в 2003 году против правящей исламской Партии справедливости и развития (ПСР), которую Эрдоган возглавляет.

На прошлой неделе в парламенте страны был представлен законопроект, разрешающий пересмотр дела.

Аресты сторонников переворота начались в 2003 году. На процессе военные отрицали свою вину и утверждали, что их целью были военные учения.