Жириновский назвал всех славян врагами России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Жириновский сказал во время Московского экономического форума.

"Прекратите (употреблять) эти названия "Братские народы" - ничего нет братского. Враг сидит на враге и врагом погоняет... Забудьте эти слова, они наши враги номер один, они с фашистской Германией топтали наши земли - все эти славяне", - заявил Жириновский.

В частности, среди "врагов" он упомянул сербов, болгар и украинцев.

Читайте такжеЖириновский объяснил, зачем предлагал огородить Кавказ колючей проволокойТакже российский политик уверен в том, что Россия не должна давать никому никаких скидок и должна торговать по среднеевропейским ценам.

По мнению Жириновского, России нужно акцентировать свою внешнюю политику не на западном векторе, а на южном.

"Не надо было двигаться на запад, как русские цари - нужно двигаться на Юг. На Юге нас ждут и любят, мы идем туда, где нас не ждут и не любят. Мы 100 лет делаем не то, что надо", - сказал Жириновский и добавил, что в двери России стучатся Турция и Иран.

При этом, по его мнению, Украина и страны Балтии отталкивают Россию. "Зачем это нужно? Они бы давно сдохли без нашей помощи", - заявил Жириновский.