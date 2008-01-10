Кабмин про НАТО, свободную торговлю и Европейскую хартию языков

Кабинет министров Украины считает целесообразным принять решение о вступлении Украины в НАТО по результатам всеукраинского референдума.

Об этом говорится в доработанной Программе деятельности Кабинета министров, обнародованной сегодня на Правительственном портале.

Кроме того, приоритетными задачами правительства являются завершение процесса приобретения членства Украины в ВТО, начало переговоров с ЕС о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, а также взаимовыгодное сотрудничество с НАТО и приобретение полноправного членства в НАТО. Программой деятельности Кабмина предусмотрено, что правительство и коалиция берут на себя ответственность за продолжение закрепленного действующим законодательством Украины внешнеполитического курса, что включает в себя стратегические цели европейской интеграции и принятие решения о вступлении Украины в НАТО, при сохранении равноправных и добрососедских отношений с Российской Федерацией и другими соседними странами, укреплении лидерских позиций Украины в Восточноевропейско-Черноморском регионе.

Кроме того, правительство и коалиция обязуются обеспечить ратификацию подписанных Кабинетом министров Украины международных соглашений, меморандумов и других международных договорно-правовых документов; принятие нормативных актов и законов Украины, необходимых для присоединения Украины к Плану действий относительно приобретения членства (ПДЧ) в НАТО и неуклонное выполнение этого Плана.

Кабмин также планирует завершить выполнение комплекса обязательств Украины перед Советом Европы в их законодательной части, включая приведение Закона Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» в соответствие с целью и объектом Хартии путем принятия изменений и дополнений к нему. Правительство также имеет целью выполнить Закон Украины «Об общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза» в части принятия соответствующих правительственных законопроектов; ускорить принятие Закона Украины «О принципах внешних сношений», положения которого должны в числе прочего подтвердить как неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, конечной целью которого является членство нашего государства в НАТО и ЕС, так и стратегическую важность развития равноправных и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, Польшей и США.