Московскому школьнику, застрелившему учителя и полицейского, предъявили обвинение

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России предъявлено обвинение ученику московской школы № 263. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» «б», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и пп. «а» и «б» ч.2 ст. 105, ч. 4 ст. 206 УК РФ (убийство двух лиц, убийство, совершенное в связи с осуществлением лицом своей служебной деятельности, покушение на убийство, захват заложников)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 февраля 2014 года старшеклассник школы № 263 пришел в свою школу с ружьем. Там он захватил и удерживал в качестве заложников учеников 10 «а» класса и произвел выстрелы в учителя географии Андрея Кириллова, 1984 года рождения. Педагог скончался на месте происшествия. На вызов школьного охранника приехали сотрудники полиции. Когда полицейские вошли в школу, подросток открыл стрельбу в их сторону, ранив старшего сержанта Владимира Крохина, и застрелив прапорщика Сергея Бушуева.

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Обвиняемому назначена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Согласно ст. 88 УК, несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие преступления в возрасте до 16 лет, назначается наказание в виде лишения свободы на срок не свыше десяти лет, которое отбывается в воспитательных колониях.