В Швейцарии хотят ввести квоты на въезд иностранцев в страну

Гражданам предстоит проголосовать за квоты на въезд иностранцев в страну. При этом политики из SVP предлагают не делать различий между беженцами из стран Ближнего Востока и Евросоюза, сообщает Лента.ру.

До сих пор жители ЕС могли свободно приезжать в Швейцарию на работу в рамках соглашения о свободе передвижения внутри Евросоюза. Граждане ЕС составляют две трети приезжающих в Швейцарию. Сейчас в стране существуют только квоты на въезд мигрантов из стран, не входящих в ЕС.

Согласно последним социологическим опросам, инициативу SVP поддерживают от 37 до 43 процентов населения. При этом в некоторых кантонах (например, в Тичино на юге страны) идею правых одобряет более половины жителей. В частности, в Тичино ежедневно на работу ездят 60 тысяч итальянцев. Местные жители, численность которых составляет 350 тысяч, утверждают, что тем самым иностранцы отнимают у них рабочие места.

Сейчас в Швейцарии проживает около восьми миллионов человек. По некоторым оценкам, если бы не иммиграция, численность населения сейчас оставалась бы на уровне 1970-го года, когда она составляла пять миллионов человек.