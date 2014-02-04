В СМИ появились подробности допроса московского школьника-убийцы

Перед этим юноша замкнулся в себе и перестал отвечать на любые вопросы специалистов, сообщает российское издание Life News.

Следователи пошли навстречу школьнику и вскоре в кабинет привели учительницу русского языка и литературы Татьяну Бабкину и психолога экстренного центра МЧС, а также купили ему его любимое печенье.

По словам школьника, он первоначально шел с оружием именно к учительнице русского языка и литературы.

Читайте такжеЗамкнутый отличник - одноклассники рассказали о стрелке из московской школы"Мы с ним часто дискутировали на тему добра и зла - я учила детей милосердию, а он говорил, что его не сушествует. Когда я ему говорила, что добрых людей больше, он смеялся. И он мне вчера сказал: "Я хотел вам показать, что вы не правы", - сказала Татьяна Бабкина после допроса.

Также она сообщила. что, скорее всего убитый учитель географии стал случайной жертвой.

"У него (убитого учителя географии - ред.) был следующий урок после меня. На мой урок он (десятиклассник Сергей - ред.) опоздал. Андрея Николаевича, по его словам, он испугался, потому что он подошел слишком близко, побоялся, что он выбьет у него оружие. А когда я спросила, зачем же ты стрелял второй раз, он ответил: "А он хрипел", - рассказала Бабкина.

Читайте такжеЗахватчик заложников в московской школе обезвреженПо словам учительницы, Сергей намеренно шел умирать, но не убивать.

"Сережа сообщил, что шел ко мне, но передумал и зашел к учителю географии. Также он заявил, что хотел в этот день умереть, но так, чтобы его застрелили. Сережа очень боялся сам покончить с собой. До вчерашней встречи я его характеризовала только с положительной стороны: веселый, добрый отзывчивый, работоспособный, интересный. То есть у него своеобразное мышление", - добавила учительница.

По словам Бабкиной, Сережа - совершенно бесконфликтный подросток.

По ее признанию, она не могла даже допустить мысли, что ребенок "столько лет живет с таким адом в душе".

"Я столько лет в школе. Всегда считала, что неплохо разбираюсь в людях. Оказывается, я ошибалась", - призналась Бабкина.

Анализируя причины, побудившие 15-летнего Сергея на преступление, учительница заявила, что все началось с рождения его брата.

"Все началось с рождения его брата. Знаете, часто у детей бывает: они в центре вселенной, все вокруг них крутится. А тут вдруг появилось нечто, что заставило поделить эту вселенную", - считает она.

Убитого учителя географии Татьяна Бабкина назвала "светлым человеком", добрее которого не встречала - добрый, отзывчивый, где-то даже наивный. Он любил детей, а дети - его, "разве что только не сидели у него на шее".