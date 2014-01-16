СМИ: Ходорковский возвращается в Берлин

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, который сразу после помилования улетел в Германию, а затем отправился в Швейцарию и Израиль, возвращается в Берлин, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Предполагается, что в четверг он встретится с бывшим уполномоченным правительства ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству Андреасом Шоккенхоффом, который был инициатором проведения целого ряда мероприятий, посвященных судьбе Ходорковского. Экс-глава ЮКОСа также рассчитывает встретиться с преемником Шоккенхоффа на этом посту Гернотом Эрлером.

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Кроме того, как ожидается, Ходорковский проведет встречи с представителями организации Amnesty International и других НКО, а также примет участие в мероприятии Фонда Генриха Бёлля, посвященном памяти его адвоката Юрия Шмидта, скончавшегося год назад. От общения с журналистами экс-глава ЮКОСа намерен воздерживаться, отмечают СМИ со ссылкой на его представителей.

Указ о помиловании Ходорковского президент России подписал 20 декабря, и в тот же день экс-глава ЮКОСа вышел на свободу. Срок его заключения - 10 лет 10 месяцев - истекал в августе 2014 года. Сразу после освобождения Ходорковский на частном самолете прилетел в Берлин. В начале января он уехал в Швейцарию, а затем - в Израиль.