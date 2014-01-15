ЕС и ТС не смогут полностью унифицировать транзитные системы

Европейский союз и Таможенный союз стараются сблизить системы таможенного оформления при транзите товаров, но полностью их унифицировать не смогут, заявил глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов журналистам в среду.

Об этом пишет РИА Новости.

«Они, безусловно, совместимы, но не могут быть зеркальными в силу разных экономических условий», - сказал Бельянинов.

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Он добавил, что «все наши усилия направлены на то, чтобы максимально сблизить таможенные системы».

При этом глава ФТС уточнил, что «наши требования по заполнению так называемых информационных полей несколько шире, чем в Европейском союзе».