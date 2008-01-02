На выборах в Грузии будут маркировать избирателей

На президентских выборах в Грузии для исключения возможности повторного голосования будет использоваться специальная жидкость для маркировки избирателей.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», Центральная избирательная комиссия Грузии приобрела 7 тысяч бутылок с бесцветной жидкостью для маркировки избирателей, чтобы исключить возможность повторного голосования одним и тем же человеком.

Жидкость произведена в Канаде, безопасна для здоровья, утверждена Всемирной организацией здравоохранения и не противоречит принципам ни одной из религий.

В ЦИК Грузии также сообщили, что наблюдение за выборами Президента будут осуществлять более тысячи международных наблюдателей. Приглашения направлены в ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз, а также в СНГ. Наблюдатели сами могут выбирать участки, на которые они будут направлены.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы президента состоятся в Грузии 5 января этого года.