Десятки тысяч человек отрезаны водой от "большой земли" в Гондурасе - СМИ
04:46, 09 января 2014Мир
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Примерно 20 тысяч человек в различных населенных пунктах Гондураса оказались отрезанными от связи с остальной частью страны в результате наводнений
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
По данным латиноамериканских СМИ, стихия вызвана проливными дождями, в результате чего вышли из берегов несколько рек в департаментах Колон и Атлантида. Стихией разрушены мосты, соединяющие поселки и города, прервано автомобильное сообщение.
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Местные власти уже просят центральное правительство о срочной помощи, чтобы восстановить разрушенные дороги, а также помочь людям, имуществу которых вода нанесла ущерб. Сейчас примерно 150 человек размещены во временных убежищах.
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