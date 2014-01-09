Десятки тысяч человек отрезаны водой от "большой земли" в Гондурасе - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По данным латиноамериканских СМИ, стихия вызвана проливными дождями, в результате чего вышли из берегов несколько рек в департаментах Колон и Атлантида. Стихией разрушены мосты, соединяющие поселки и города, прервано автомобильное сообщение.

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Местные власти уже просят центральное правительство о срочной помощи, чтобы восстановить разрушенные дороги, а также помочь людям, имуществу которых вода нанесла ущерб. Сейчас примерно 150 человек размещены во временных убежищах.