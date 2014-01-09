В Канаде зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа H5N1
00:48, 09 января 2014Мир
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Первый на североамериканском континенте случай гибели человека, заболевшего птичьим гриппом H5N1, был зафиксирован в провинции Альберта на западе Канады.
В Канаде зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа H5N1
Как сообщили канадские медицинские службы, заболевший, чье имя и пол не разглашаются, подхватил опасный вирус во время поездки в Китай в декабре прошлого года. Его смерть наступила 3 января, передает РИА Новости.
Как отмечает агентство, власти Канады уже рекомендовали жителям страны избегать во время поездок в КНР контакта с птицами, так как они становятся источником вируса H5N1, приводящего к гибели человека в 60% случаев заражения.
По данным министерства здравоохранения канадской провинции Альберта, в 2013 году по всему миру было зафиксировано 38 случаев заражения человека вирусом H5N1, в 24 случаях болезнь закончилась летальным исходом.
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