В Канаде зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа H5N1

Как сообщили канадские медицинские службы, заболевший, чье имя и пол не разглашаются, подхватил опасный вирус во время поездки в Китай в декабре прошлого года. Его смерть наступила 3 января, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, власти Канады уже рекомендовали жителям страны избегать во время поездок в КНР контакта с птицами, так как они становятся источником вируса H5N1, приводящего к гибели человека в 60% случаев заражения.

По данным министерства здравоохранения канадской провинции Альберта, в 2013 году по всему миру было зафиксировано 38 случаев заражения человека вирусом H5N1, в 24 случаях болезнь закончилась летальным исходом.