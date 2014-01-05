Обама на день рождения освободил жену от семейных хлопот

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на агентство Рейтер, по данным администрации Президента США, Обама проводил отпуск с семьей на Гавайях. Когда время отдыха для него истекло, Президент забрал обеих дочерей на материк, а жене разрешил продлить каникулы.

Читайте также: СМИ: Жена Обамы выпустит хип-хоп альбом

В Белом доме подчеркивают, что это лишь часть подарка к грядущему 50-летию супруги. Какой еще подарок получит от мужа Мишель Обама, не уточняется.