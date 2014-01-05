Обама на день рождения освободил жену от семейных хлопот
11:36, 05 января 2014Мир
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Президент США Барак Обама на день рождения освободил жену Мишель от семейных хлопот.
Обама оставил жену на Гавайях / скриншот с видео Белого дома
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на агентство Рейтер, по данным администрации Президента США, Обама проводил отпуск с семьей на Гавайях. Когда время отдыха для него истекло, Президент забрал обеих дочерей на материк, а жене разрешил продлить каникулы.
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В Белом доме подчеркивают, что это лишь часть подарка к грядущему 50-летию супруги. Какой еще подарок получит от мужа Мишель Обама, не уточняется.
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