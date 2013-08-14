СМИ: Жена Обамы выпустит хип-хоп альбом

Сама супруга президента США петь для записи альбома не будет, но она лично отобрала музыкантов, которые исполнят песни, передает ЛигаБизнесИнформ со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Альбом выпустят в рамках программы первой леди "Давайте двигаться!", направленной на борьбу с детским и подростковым ожирением при помощи "объединения комплексных методов со здравым смыслом".

Для записи альбома Обама отобрала барабанщика группы Blink 182 Трэвис Баркер, регги-музыканта Матисьяху, победительницу музыкального реалити-шоу American Idol Джордину Спаркс, финалистку того же шоу Эштон Джонс, телезвезду Ариану Гранде, певица Ашанти, гитариста Нильса Лофгрена и одного из основателей хип-хоп-группы Run-D.M.C. Дэррила Макдэниелса.

Планируется, что музыканты таким складом запишут 19 популярных хип-хоп-треков.