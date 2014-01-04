Франция планирует разрешить частную охрану на кораблях для борьбы с пиратами - СМИ

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на министра-делегата транспорта, морского хозяйства и рыболовства (при министре экологии, устойчивого развития и энергетики) Фредерика Кювилье, который обнародовал итоги первого в этом году заседания правительства.

”Благодаря этому законопроекту мы сможем укрепить нашу морскую торговлю. Франция является одной из последних европейских стран, не предоставивших защиту судов частным охранным компаниям”, - подчеркнул Кювилье.

По его данным, ежегодно от двух до семи торговых судов, плавающих под французским флагом, становятся объектами нападений морских пиратов. С 2008 года французские судовладельцы находятся под защитой ВМС республики, но в минобороны не раз заявляли о невозможности выделения кораблей для каждого торгового судна.

”Согласно законопроекту, охрана будет использоваться только в местах с повышенным риском, применение оружия будет строго контролируемо. После одобрения проекта появится около 500 специализированных рабочих мест”, - заключил Кювилье.

Ранее законопроект поддержал премьер республики Жан-Марк Эйро. ”Правительство будет контролировать охранные предприятия, предоставляющие услуги судовладельцам. Мы будем проводить их аккредитацию, выдавать специальные бумаги и следить за выполнением всех стандартов с их стороны”, - указал глава правительства.

До настоящего момента власти страны запрещали предпринимателям использовать вооруженных охранников. При этом правительства Великобритании, Дании и Испании в этом вопросе пошли навстречу своим судовладельцам.

В последнее время рост нападений на торговые суда наблюдается в районе Аденского залива, где действуют сомалийские пираты.