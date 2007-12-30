«Аль-Каида» отрицает причастность к убийству Бхутто

Один из лидеров "Аль-Каиды" Байтулла Мехсуд отрицает свою причастность к убийству лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто, передает Радио Свобода.

Соответствующее заявление от имени Мехсуда было передано информационным агентствам. Ранее власти Пакистана заявили, что именно Байтулла Мехсуд организовал убийство Бхутто, совершенное в четверг в городе Равалпинди.

Руководство Пакистанской народной партии, лидером которой была Бхутто, обвиняет власти в том, что они не обеспечили оппозиционному политику должной безопасности.

Во время беспорядков, вспыхнувших в Пакистане после гибели Бхутто, погибли свыше 30 человек.

Правительство пока не намерено отменять парламентские выборы, намеченные на 8 января.