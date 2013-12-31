Фейерверки, парады и праздник: Новый год уже пришел в Австралию и на Дальний восток (Видео)

Новая Зеландия, Австралия и Дальний Восток уже живут в 2014-м. Остальные все еще ждут его, мир уже встречает Новый год, говорится в сюжете ТСН.19:30.

По центру шотландского Эдинбурга накануне Нового года течет огненная река. Факелы здесь продают на каждом шагу. Многотысячная толпа спускается из Старого города на Колтон Хилл. Там торжественно сжигают настоящий баркас викингов. Это - чтобы отогнать нечистую силу. А потом можно и фейерверк запустить.

Жители Мадрида выходят на улицы заранее. Здесь принято делиться праздником с несколькими десятками соседей. "Счастья вам в новом году! Выпьем!", - раздается на каждом шагу. Туристы и ученые, которые попали в ледяную ловушку в Антарктике, тоже встречают праздник под открытым небом, но не по своей воле. Им только что сообщили: в этом году из-за плохих погодных условий забрать их вертолет не сможет. Поэтому всем придется возвращаться на борт "Академика Шокальского" и праздновать Новый год там. "Нам только что сообщили, что нас не заберут, и мы возвращаемся - переждать снегопад", - сообщил профессор климатологии Уэльского университета Крым Турни.

Между тем на противоположном полушарии настоящий праздник. Тысячи жителей Сиднея и туристы располагаются на берегах местного залива

"Мы ждем здесь лучшего Нового года во всем мире!", - говорят они. Вскоре небо над Сиднейской заливом разрывается всеми цветами. Австралия встретила 2014 год.