Ходорковский не собирается возвращаться в политику и бороться за активы ЮКОСа

Об этом он сказал в интервью российскому журналу The New Times.

«Я написал в своей бумаге то, о чем раньше не раз говорил публично: я не собираюсь заниматься политикой и не собираюсь бороться за возвращение активов (ЮКОСа)», - сказал Ходорковский и добавил, что перед ним не ставилось таких условий.

Он отметил, что его адвокаты сообщили ему, что решение о помиловании может быть принято без признания вины как условия освобождении.

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«Это была ключевая проблема, начиная с медведевских времен. Еще Медведев сказал, что готов помиловать, но при этом Путин или кто-то от Путина тут же сказал, что для этого необходимо признание вины. Для меня написать прошение о помиловании было абсолютно не критично. Суд (по второму делу) был постановочным, и все это прекрасно понимали. В ответ на одну липовую бумажку написать другую липовую бумажку — никакого морального дискомфорта я бы от этого не испытывал. Мы обмениваемся с властью липовыми бумажками, и власть это понимает, и я это понимаю. И они понимают, что я понимаю, и я понимаю, что они понимают. В общем, здесь полная прозрачность у нас», - сказал Ходорковский.

«В этой липовой бумажке была только одна не липовая проблема (имея в виду времена Медведева) — признание вины. Потому что, как только я пишу, что признаю вину, куча уважаемых мною людей попадают в очень тяжелую ситуацию, фактически любой человек, ранее работавший в ЮКОСе, становится уязвимым. Как у нас рисуют «организованную группу», объяснять не надо. Поэтому этот вопрос мною не обсуждался. В липовой бумажке был бы готов написать что угодно, хоть про космические корабли, которые бороздят просторы Вселенной. Но признание вины имело бы вполне конкретные последствия для очень широкого круга людей, которых мне подставлять никак не возможно. В этот раз мне сказали: не надо писать признание вины», - добавил он.

При этом Ходорковский сообщил, что написал прошение о помиловании 12 ноября.

«Официальное заявление о помиловании — это фактически одна строчка: прошу освободить меня от дальнейшего отбывания наказания, поскольку из 10 лет 10 месяцев я провел в местах лишения свободы больше 10 лет. Все, точка. Кроме того, есть еще и мое личное письмо Путину, где я и написал о том, о чем вам только что рассказывал, - о ситуации с мамой», - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Путин после ежегодной пресс-конференции заявил, что Ходорковский написал прошение о помиловании, и в ближайшее время будет подписан соответствующий указ. Ходорковский должен был выйти на свободу по приговору в августе 2014 года.

20 декабря Путин подписал указ о помиловании Ходорковского.

Фрагмент интервью Ходорковского