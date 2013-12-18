Жириновский предлагает обложить налогами переводы заработчан и рожениц

«За рубежом переводы мигрантов в свою страну облагаются налогом. Почему мы пропускаем эти деньги? Они же здесь не платят налоги социальные. Вот нужно через платеж, денежный перевод это делать», - сказал Жириновский журналистам.

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Как сообщает РИА Новости, он также предложил облагать налогом тех женщин, которые приезжают специально в Россию для того, чтобы родить ребенка. «То же самое роды. У нас они приезжают специально рожать, то же нужно облагать налогом. Мы же не можем не принять роженицу, это входит в разряд неотложной помощи. Тогда они этим пользуются, получают бесплатную помощь, ничего не тратя на социальную структуру», - отметил председатель ЛДПР.